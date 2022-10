Turone sul gol annullato | “Nel tunnel prendemmo a calci arbitro e guardalinee”

(Di domenica 23 ottobre 2022) Un nome, una polemica. Che dura 40 anni. Il gola Maurizio “Ramon”nello Juventus-Roma decisivo per lo scudetto 1981 sbarca al cinema grazie al docufilm prodotto dalla Rai. L’autore del gol più discusso è tornato sul famoso episodio ai microfoni del Corriere dello Sport: “Sapevo che quel gol era regolare – dice a margine della presentazione dell’opera – non avevo bisogno di aspettare le moviole. Abbiamo preso asia l’che ilper tutto ilche portava agli spogliatoi: credo fossero in buonafede, ma l’errore è stato clamoroso”. SportFace.

A Roma è di nuovo una questione di centimetri. Alla Festa del Cinema, a due chilometri dall'Olimpico, verrà proiettato per la prima volta un film sul famoso gol di Turone, quello che portò il presidente Viola a coniare la famosa battuta. ER GOL DE TURONE ERA BONO di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet, in anteprima domenica 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma e come evento speciale al cinema dal 24 al 27 ottobre. Il gol di Turone al cinema: una ferita aperta da 41 anni. Il leggendario gol di Turone dell'81 arriva sul grande schermo con 'Er gol de Turone era bono' di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet, in anteprima domenica 23 ottobre alla Festa del Cinema di Roma.