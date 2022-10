Amici22 | nasce un nuovo amore | ecco tra chi

Leggi su 361magazine

(Di domenica 23 ottobre 2022) Unadquali allievi si sono dati il primo bacio sotto le lenzuola Durante la consueta sfida di ballo domenicale, è il turno di Rita. Prima dell’esibizione, la coach Celentano si scontra con il prof Emanuel Lo chiedendo all’insegnante perché ritiene che Rita non abbia emotività: “non mi arriva la tua emozione. Mi dispiace tantissimo tu puoi fare un lavoro perché ci sono ballerine che ballano con caratteristiche importanti rispetto a quelle che hai tu non so penso ai ballerini sordi”, risponde il coach. La frase spiazza la Celentano: “dopo questa frase è inutile continuare”. Rita replica: “se lei lo chiama un problema è un problema”. La ragazz, infatti, è affetta da dislessia e displasia ma non ritiene che questo possa essere un handicap paragonabile alla sordità. Rita ...