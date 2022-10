Rosanna Banfi | Ballando 22 ottobre 2022 video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 22 ottobre 2022) Nella terza puntata dicon le Stelledi stasera, 22, in onda su Rai1, abbiamo potuto vedere anche la coppia formata dall’attrice, figlia del grande Lino, e dalla new-entry del programma Simone Casula. La coppia ha ballato una coreografia di Contemporaneo sulle note di I migliori anni della nostra vita di Renato Zero.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Continui progressi da parte della, che stasera, oltre ad aver ballato piuttosto bene, ha portato in scena ...