Milan-Monza | Pioli recupera un titolare | può partire dall’inizio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Oggi alle 18:00 ilaffronterà ila San Siro nell’undicesima giornata di Serie A. Secondo il quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Ismael Bennacer sarebbe pronto e arruolabile per la partita. Ismael BennacerIl centrocampista algerino non aveva preso parte all’allenamento di ieri pomeriggio a causa di un attacco febbrile, e la sua convocazione sembrava in forte dubbio. Bennacer sarà però regolarmente a disposizione diper il, avendo smaltito i problemi di salute. Un’arma in più per ilin mediana, che potrebbe anche essere utilizzata a partita in corso.aveva infatti già annunciato in conferenza stampa il turnover in vista della decisiva sfida di Champions con la Dinamo Zagabria, che si terrà martedì 25 ottobre.