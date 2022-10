Governo | compagno e figlia Meloni in prima fila per il giuramento

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – Andrea Giambruno,di Giorgia, nel salone delle feste del Quirinale con la piccola Ginevra per assistere inaldella premier. Abito scuro, Giambruno sfoggia la cravatta che la presidente incaricata ha donato la scorsa settimana agli eletti di Fdi, con una piccola bandiera italiana sullo sfondo blu. La piccola Ginevra, biondissima come la sua mamma, è seduta al suo fianco e appare emozionata. I commessi le hanno servito un bicchiere d’acqua, che lei ha accolto con un grande sorriso e ringraziandoli. L'articolo proviene da Italia Sera.

delle Feste del Quirinale per il giuramento del governo della leader di Fratelli d'Italia da presidente del Consiglio nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per il giuramento del nuovo governo a guida Meloni, il salone delle Feste del Quirinale può ... È arrivato al Colle, tenendo la mano alla figlia Ginevra, Andrea Giambruno, compagno della premier. Salvini è giunto insieme alla compagna Francesca Verdini e ai due figli, Federico e Mirta. Foto di gruppo con i ministri leghisti con lo sfondo del panorama romano. Il leader della Lega e nuovo ministro ...