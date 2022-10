Io ministro? Tutto stravolto all' ultimo | ecco chi esce allo scoperto

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nelle acque agitate del centrodestra dopo il caso Berlusconi si registra una possibile, clamorosa sorpresa nel toto-ministri. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, potrebbe entrare nella squadra di governo. "Oggi iniziano le consultazioni - spiega Lupi intervistato da Rtl 102.5 -, si passa dalle parole ai fatti. Fra mille discussioni, gli italiani dopo dieci anni hanno deciso che ci deve essere una maggioranza politica di centrodestra che deve governare e una che deve stare all'opposizione. Giorgia Meloni ha dimostrato un senso delle istituzioni e chiarezza di linea". Molte le caselle ancora aperte: dalla Giustizia (Berlusconi preme ancora per Elisabetta Casellati, FdI per Carlo Nordio) all'Agricoltura, fino agli Esteri dove il forzista Antonio Tajani potrebbe pagare carissime gli audio rubati del suo leader Silvio Berlusconi e i suoi giudizi spiazzanti su Russia, Putin, ...

Su Sure subito frena il falco Mark Rutte , primoolandese. "Prima didobbiamo usare i fondi che abbiamo e solo dopo valuteremo cosa potrebbe essere necessario". Ma aggiunge: "Siamo ......- verde pensavano di aver affidato a prescindere dal grado di ambientalismo del nuovo. L'... Anzi,il Sud". "Il ministero del fare" | mit Anche l'ultimo ostacolo verso l'accettazione dell'incarico da parte di Giorgia Meloni per la formazione del nuovo governo (che potrebbe arrivare oggi stesso), sembra essere stato superato. Le esternaz ...Cambio di scena nella corsa al ruolo di ministro ...