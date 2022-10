Cinghiale irrompe all’asilo comunale | bimbi spaventati e danni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Ha sfondato una vetrata accanto alla porta d’ingresso e si è ritrovato nell’atrio, dove ha buttato a terra un pannello, ha fatto cadere un armadietto e un vaso. Ha causato, insomma”. Così il sindaco di Bussi sul Tirino (Pe), Salvatore Lagatta, racconta, all’Adnkronos, il blitz di un, avvenuto stamattina nell’asilodi via Papa Giovanni XXIII. Erano circa le 10, quando l’ungulato ha fatto irruzione nella materna. “Alcuni bambini, da lontano, – prosegue il primo cittadino – l’hanno visto e si sono. Per fortuna erano tutti in un’altra zona e in aula. Comunque sono andato da loro a rassicurarli, fino a che non sono arrivati i genitori che li hanno portati a casa. Subito ho emesso ordinanza di chiusura del plesso scolastico e da domani cominceranno le riparazioni e i ...

Attimi di terrore in pieno clima 'Jurassic park' stamattina intorno alle 10, in un asilo comunale di Bussi sul Tirino (Pe), quando un grosso cinghiale ha fatto il suo ingresso nella materna di via Pap ...