L' Economist fa una caricatura antipatica di Liz Truss che tiene in mano una forchetta con spaghetti | Welcome to Britaly

La nuova copertina dell'caricatura di Liz Truss che tiene in manoforchetta con spaghetti epizza. Si prende in giro il nuovo governo conservatore nato dopo l'addio di Boris Johnson. Il motivo dell'...... con l', lo picconano consapevolmente con scelte editoriali come la schizofrenica copertina sulla Truss. La quale fa riflettere, più che indignare, sullo straniamento dalla realtà di...Regno Unito paragonato all'Italia per il caos politico e Truss-centurione con una forchetta al posto del gladio: cosa c'è dietro la nuova copertina dell'Economist ...La nuova premier ha annunciato un taglio delle tasse che ha messo a rischio i conti del paese. E poi se l’è dovuta rimangiare.