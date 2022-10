ATP 250 Napoli | continuano i rinvii a causa dell’umidità

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Il torneo ATP 250 dinon riesce a trovare pace. Dopo quattro giorni di ininterrotte polemiche per i campi che, respingendo l’umidità del mare alla prima occasione “serale”, hanno costretto gli organizzatori a ritoccare continuamente l’ordine di gioco. Alla fine come conseguenza è arrivata puntuale la protesta del pubblico dopo il secondo rinvio consecutivo del programma serale di nuovo a. I possessori dei biglietti dei match che avrebbero visto come protagonisti gli azzurri Fognini e Passaro, si sono riversati verso i gazebo dell’organizzazione per ottenere l’immediato rimborso. In coda la gente ha urlato tutto il proprio disappunto per una situazione davvero al limite poiché sono rimasti quattro incontri di primo turno da finire e ancora tutti gli ottavi da disputare. Non è certamente un bello spot per ...

Per la seconda sera consecutiva, match annullati per la troppa umidità all'nel capoluogo campano. E i tifosi chiedono il ..."Fare un punto su quello che è successo in questi giorni Sono in treno, diretto a Roma, potrebbe cadere la linea". Va a Roma in Federazione a riferire delle questioni legate al torneo in corso a ...Carballes Baena-Berrettini è un match valido per il secondo turno del torneo Atp 250 di Napoli: notizie, analisi, pronostici, diretta tv in chiaro e streaming. Se esisteva una flebile speranza di ...Hubert Hurkacz comincia come meglio non poteva il 250 di Anversa. Vittoria in tre set per il numero uno del seeding contro il britannico Jack Draper con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-1. Il tennista pola ...