LIVE Nardi-Moutet 7-6 6-7 2-6 | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | sconfitta beffarda per il giovane azzurro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:59 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di giornata. 17:57 L’estroso e fumantino francese sta diventando un incubo per i giovani next gen italiani. Dopo Cobolli a Firenze, è il turno difrutto dell’inesperienza, dato che nel secondo set sul 5 pari Luca si è avvicinato al break, sbagliando un comodo passante. Il pesarese paga una scarsa resa con la prima di servizio, appena il 53%. CORENTINb. LUCA6-7 (7) 7-6 (3) 6-2. Con il suo marchio di fabbrica, la palla corta ed il tocco, il transalpino chiude i conti ...

In cabina di regia, con D'Angelo ementre sulle corsie esterne agiranno Guiebre e Luciani. Davanti Montalto e Lanini. QUI CESENA - Out lo squalificato Saber e gli infortunati Celiento e ...20.55 Da regolamento il match trae Moutet dovrebbe riprendere domani come secondo match di giornata, attendiamo conferme ufficiali dall'ordine di gioco. Appena esso sarà comunicato ve ne daremo conto. 20:52 Ricordiamo che la ...In Kazakistan, infatti, Nardi ha superato le qualificazioni - battendo peraltro Goffin - , sconfitto all'esordio Shevchenko ed impensierito un Top 10 come Stefanos Tsitsipas al secondo turno. Nonostan ...La partita Reggiana - Cesena di Mercoledì 19 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del campionato di calcio ...