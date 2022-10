Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 19 ottobre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)aitv della prima serata di oggi,19.10., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Commissario Montalbano – Tocco d’artista Film TV RAI2 Il Collegio 7 Docureality RAI3 Chi l’ha visto? Informazione RETE4 Controcorrente Prima Serata Attualità CANALE5 Emigratis Show ITALIA1 Coppa Italia: Udinese-Monza Calcio LA7 Una giornata particolare Documentario REALTIME Tailor Made – Chi ha la stoffa? Talent Show CIELO San Andreas Quake Film TV8 X Factor: Boot Camp Talent Show NOVE What Women Want – Quello che vogliono le donne Film first appeared on Ascolti Tv Blog.