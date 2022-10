Frosinone | si toglie il freno a mano dell' auto | grave bambino di 2 anni - Cronaca - quotidiano net

(Di martedì 18 ottobre 2022) La vettura parcheggiata con a bordo i due fratelini di 9 e 2. Quando si è 'sfrenata' è finita contro un palo in piazza Almirante. Il più piccolo è stato portato in ospedale in elicottero, ferita ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

La vettura parcheggiata con a bordo i due fratelini di 9 e 2 anni. Quando si è 'sfrenata' è finita contro un palo in piazza Almirante. Il più piccolo è stato portato in ospedale in elicottero, ferita ...In questo caso sono i muscoli di Lucioni che li mostra, firma il pari delcon un gran ... Nel convulso finale silo sfizio di salvare porta e risultato respingendo la conclusione di ... Frosinone, si toglie il freno a mano dell'auto: feriti due bambini a Pofi, uno è grave La vettura parcheggiata con a bordo i due bambini è finita contro un muretto in piazza Almirante, nel centro storico della città ...di Andrea Stefano Marini Balestra Viterbo,3.10.22 – Riaperta la querelle del terzo aeroporto laziale. Sembrava sopita da dieci anni quando il Governo Monti stralciò le somme predisposte per l’erigendo ...