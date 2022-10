Financial Times | Inter in vendita | advisor al lavoro

Lo scrive il "", che cita "fonti familiari con la questione" anche se precisa che sia le due banche coinvolte che l'Inter non hanno voluto rilasciare commenti. Una fonte vicina al club ...Lo riporta il ''. Al lavoro la banca statunitense Raine Group, che ha gestito l'operazione da 2,5 miliardi di sterline che ha portato alla cessione del Chelsea, e Goldman Sachs. Suning ...Il gruppo cinese di Suning sarebbe pronto a iniettare 100 milioni di euro nelle casse nerazzurre e avrebbe aperto a nuovi partner per prendere in considerazione la vendita di una quota di minoranza.Il gruppo cinese di Suning sarebbe pronto a iniettare 100 milioni di euro nelle casse nerazzurre e avrebbe aperto a nuovi partner per prendere in considerazione la vendita di una quota di minoranza.