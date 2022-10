Sampdoria - Roma diretta | ora LIVE la partita di oggi

Laa Marassi cerca la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo il positivo pari a Siviglia contro il Betis , la squadra di José Mourinho cerca un successo che la porterebbe al quarto posto in ...RISULTATI SERIE A: L'INCROCIO SPECIALE Presentando i risultati Serie A per i posticipi del lunedì, non può sfuggire il fatto che insi affronteranno Dejan Stankovic e José Mourinho. Per il nuovo allenatore dellail calendario di Serie A si è divertito a regalare incroci speciali: settimana scorsa Stankovic ...E’ una partita che vale tanto quella che la Roma giocherà stasera al Ferraris contro la Sampdoria di Stankovic, al debutto in casa sulla panchina blucerchiata. I giallorossi di… Leggi ...Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Sampdoria-Roma in diretta dal prepartita al risultato finale. Lunedì 17 ottobre ...