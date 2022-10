Rita Cucchi | la gentilezza e la forza di una madre che ha chiesto giustizia per il suo Stefano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La donna è morta dopo una lunga malattia. Nel chiedere di sapere la verità sull’omicidio del figlio è sempre stata in prima fila, minuta e determinata come sanno essere le mamme che hanno imparato da giovani ad affrontare le asperità della vita

Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in merito alla morte diCalore, la mamma di Ilaria e Stefano. Ore 09:46 - Levi: "Frasi ineccepibili, no a ...Di Karola Sicali - 17/10/2022 Si è spenta dopo una lunga malattiaCalore, la mamma di Stefano, ad annunciarlo sui social l'avvocato della famiglia, Fabio Anselmo. Il casonegli anni, oltre a diventare un caso di Stato, è diventato anche un fatto ...E’ morta Rita Calore, la madre di Stefano Cucchi, il geometra morto il 22 ottobre 2009, mentre era sottoposto a custodia cautelare, a Roma. Fermato il 15 ...Rita Calore ci ha lasciati. Un altro grave lutto sconvolge in queste ore la famiglia Cucchi. Dopo Stefano, ucciso nel 2009 ...