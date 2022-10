La Roma batte la Samp di rigore | 1-0 Pellegrini regala a Mou il quarto posto e il sorpasso sulla Lazio

RaiNews

Nella manifestazione promossaa dal Mean di giovedì scorso a Castro Pretorio a, è intervenuta anche Fatima, donna di nazionalità russa che da mesi siper esprimere la propria vicinanza e la propria solidarietà nei confronti del popolo ucraino, ecco le sue parole : Nel ......Gialloverde con un altro risultato rotondo (7 - 1) e viaggiano a tre punti dalle capolista Res... bella palla al centro di quest'ultima e stacco di testa di Vitillo cheimparabilmente ... Calcio: Roma batte Inter 1-2 a Milano e sale al quarto posto, decidono Dybala e Smalling Il match parte forte con la Roma che, dopo appena 9 minuti, passa in vantaggio. Azione personale di Abraham, cross in mezzo e fallo di mano di Alex Ferrari. L’ingenuità del centrale costa un calcio di ...Obiettivo quarti di finale raggiunto per le due azzurre impegnate oggi sul ring del Mediterranean Center di Buvda, in Montenegro, dove sono in corso gli Europei femminili Elite di pugilato. (ANSA) ...