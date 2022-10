Maneskin negli stadi nel 2023 | a San Siro e all’Olimpico di Roma | biglietti in prevendita

... sono ipersonalmente a condividere l'anticipazione tra le storie su Instagram, a poche ore dalla direttastudi di Rai3. Ospiti di Fabio Fazio, in esclusiva, isono attesi ......del 16 ottobre 2022 di Che tempo che fa di Fabio Fazio ospita in esclusiva assoluta i. La ...26 ottobre torneranno in giro per il mondo con una data a Città del Messico e successivamente...I Måneskin ospiti in esclusiva a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 16 ottobre su Rai3 hanno annunciato due date negli stadi in Italia: il 20 luglio all'Olimpico a Roma e il 24 luglio a SanSiro ...Maneskin ospiti di Che Tempo Che Fa. Dopo aver suonato dal vivo la loro ultima hit, "The Loneliest", Fabio Fazio ha accolto la band sui dei divanetti. Damiano ha ...