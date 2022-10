Juventus | Gazzetta | “Dusan salva i bianconeri nel derby di Torino”

(Di domenica 16 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi la, laè stata davverota dal bomber serbo che allontana la crisi. “Sentenza Vlahovic La sensazione, a colpo d’occhio, è che la Juve, per una volta, cresca e non rimpicciolisca con il passare del tempo. Al 5’ della ripresa Milinkovic deve volare di nuovo per schermare un bolide di Locatelli e al 13’ scrostare un colpo di testa di Vlahovic. Il popolo juventino, che sogna gli assist di Milinkovic (quello laziale) per, per ora deve assistere al fratello che gli nega il gol. Kean, il più deludente, spreca per conto suo. Non che la Juve sia diventata di colpo una macchina da gioco, ma ora è più sciolta e vuole sempre di più la vittoria che fiuta nell’aria. Il Toro, al contrario, che munge pochissimo dalle fasce ed è ...

LaNext Gen trova al Moccagatta un successo che mancava dalla prima giornata: convincente il 3 - 0 alla Pro Sesto, le firme di Besaggio, Pecorino e Cudrig. Continua la favola del Sangiuliano,......un contratto con lafino a giugno 2023. La dirigenza potrebbe pensare di cederlo già a gennaio per evitare di perderlo a zero. Non è da escludere un ritorno al Psg. Lo riporta la... La Juve si rialza nel derby: Vlahovic piega il Torino Il Torino ha subito gol in tutti gli ultimi 23 derby contro la Juventus in Serie A (1V, 4N, 18P); non ha schierato titolare alcun giocatore italiano in un derby contro la Juventus in Serie A per la ...Massimo Giletti su Gazzetta: «Forse la pagina più nera degli ultimi anni. Mancano i Buffon, i Barzagli, i Chiellini. La Juve di,oggi è composta da ragazzi ...