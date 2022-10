10 restomod che ci fanno innamorare (di nuovo)

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ridare vita ad auto storiche modernizzandole e rendendole conformi agli attuali requisiti di sicurezza ha solo un nome:. Si tratta di una pratica che si è diffusa molto negli ultimi anni tanto da diventare un vero e proprio elemento di differenziazione dei piccoli atelier, che si sono specializzati nella modernizzazione di modelli iconici. In questo articolo prenderemo in rassegna dieci, alcuni di essi più aderenti alla definizione specifica del termine, altri che invece, pur partenendo da un’auto classica, si distanziano un po’ come peculiarità progettuali. Jaguar E-Type Roadster Serie 1 Courtesy press office JaguarLa Jaguar E-Type Roadster Serie 1 è una riedizione di una delle vetture classiche più belle di sempre, che ha debuttato in occasione della Platinum Jubilee Pageant della Regina avvenuto lo scorso 5 giugno. La E-type ...

Autoblog

Un nuovo progettodedicato a Porsche 911, quello firmato da Theon Design. Il costruttore britannico ha ... convertita alla trazione posteriore e arricchita di numerosi accorgimentine ...Ma contrariamente alla Renault 5 carrozzata,entra allegramente nel mondo del, la futura Renault 4 non sarà un oggetto neo - ... Porsche 911: il restomod firmato Theon Design Dalla Jaguar E-Type alla conturbante Alfa Romeo 33 Stradale, passando per vere e proprie icone pop come la Ferrari Testarossa, ecco la nostra selezione di dieci restomod da urlo ...Il settore del restomod è in piena espansione, ma ci sono ancora molti modelli interessanti del passato che non sono ancora stati modernizzati e che ne fanno ...