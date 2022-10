Tragica morte di un operaio 37enne | lavorava sulla pala eolica

ANTENNA TRE

... la forte emozione per averlo abbattuto oppure solo unafatalità Quali di queste tre potrebbe essere la causa delladi un cacciatore deceduto oggi, sabato 15 ottobre, verso mezzogiorno,...Un vecchio votato alla, messo in pericolo da un qualsiasi raffreddore, conserva l'antico ... eppure già sempre iniziata a una folle predisposizione alla coda. Sarebbe avanspettacolo, se ... VEDELAGO | SHOCK E DOLORE PER LA TRAGICA MORTE DEL 19ENNE ANTONIO FUNES Bandiera rossa dopo 3 giri e poi sospesa la ripartenza dietro la safety-car sul circuito di Suzuka. Furia Gasly per trattore contromano in pista ...Il 15 ottobre 1967 morì il numero 7 del Torino: un calciatore geniale, simbolo degli anni Sessanta, adorato dai suoi tifosi e incompreso da tanti altri ...