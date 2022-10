Giorgia Meloni | parla il suo parrucchiere Antonio Pruno | “Moltissime donne vengono apposta per avere il suo stesso taglio”

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Non appena il 26 settembre ho pubblicato su Instagram una foto insieme con lei, sono stato subissato di richieste. Finora ho già fatto lo, un bob lungo, ad almeno una quarantina di clienti, un buon numero delle quali mai viste prima. Ossiache mi hanno cercato e sono venute da me appositamente per questo“. Are è Antonino, il– o meglio, l’hair stylist come si dice ora – di, la prima donna che sarà a capo di un governo italiano. Direttamente dal suo salone di bellezza a due passi da Piazza di Spagna, nel cuore di Roma,hato con Il Messaggero, declamando il successo che sta riscuotendo ilda lui fatto alla leader di Fratelli ...

Il senatore di Forza Italia stempera i toni della polemica fra Silvio Berlusconi ee in una intervista al Messaggero spiega che i fatti di Palazzo Madama e gli screzi fra Cav e premier ...La replica dimette ancora più in difficoltà Berlusconi parlando a La7 : "Mi pare che mancasse un punto però a quelli elencati da Berlusconi, che non sono ricattabile". I social hanno ...Anche perchè diventano sempre più evidenti due punti fermi: la Meloni non ha intenzione di costruire 'governicchi' ed eserciterà pienamente la sua leadership. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ...Nel centrodestra non c’è un piano B: bisogna riportare il sereno tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Se per il Senato è stato ...