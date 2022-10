Sorpresa Osimhen | incontro con i tifosi dopo Napoli-Ajax VIDEO

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Corsa a grandi falcate per recuperare palla fino alla porta avversaria, poi il goal, via la maglietta, e corsa sotto la curva. È il goal del centravanti nigeriano che ha consacrato la vittoria contro ile trascinato gli azzurri agli ottavi di finale di Champions League.si riprende la curva delInsomma,dà spettacolo in campo, ma anche fuori. L’attaccante si è ripreso l’entusiasmo della sua curvail goal all’e, a fine partita, ha intonato un coro con i, restando a lungo a cantare e a ballare, idealmente, con tutto il popolo napoletano. Gli stessiche mai si sarebbero aspettati di incontrarlo all’uscita del Diego Armando Maradona, dove Victor è arrivato a bordo di un SUV, manco a dirlo, ...

