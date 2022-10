E' stato catturato un quarto uomo ferito della banda di rapinatori in fuga

(Di venerdì 14 ottobre 2022) AGI - E'poco fa nelle campagne tra Cesinali e San Michele di Serino un altro componentediche in serata ha avuto un conflitto a fuoco con la polizia per sfuggire all'inseguimento iniziato in provincia di Chieto. L'era nell'auto, una Fiat Panda che ihanno abbandonato su un binario ferroviariolinea Avellino-Salerno, imboccato per sfuggire alla cattura. Nella vettura il corpo senza vita di uno dei, colpito durante il conflitto a fuoco nel piazzale antistante il cimitero di Cesinali, dove è stata invece bloccata una Jeep Compass, con a bordo tre, che, accerchiati, si sono arresi agli agentiquestura di Avellino. ...

AGI - Agenzia Italia

AGI - E'il presunto autore della sparatoria in strada che ha causato la morte di almeno cinque persone a Raleigh la capitale della Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Il dipartimento di ...E'dalla polizia dopo ore di ricerche. Si era rifugiato in una casa nel quartiere Hedingham. Al momento non si conoscono le ragioni dell'aggressione. L'autore del gesto è... E' stato catturato il presunto autore della sparatoria in North Carolina La Russa eletto presidente del Senato senza Forza Italia. La lega che candida Fontana alla Camera, oggi si vota. E' stato catturato il presunto autore ella sparatoria in North Carolina Nell'attacco in ...A Cesinali, vicino Avellino, c'è stato uno scontro a fuoco con la polizia ed un rapinatore pugliese è rimasto ucciso: tre complici si sono arresi ...