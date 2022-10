Pegula alle WTA Finals | il trionfo della continuità

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Obiettivo raggiunto. Grazie al 63 61 su CoCo Vandeweghe, Jessicasi è qualificata per i quarti di finale del San Diego Open e per le WTAdi Forth Worth, in Texas, che scatteranno il ...

Cerco di non dare nessuna partita per scontata, così tengo alta l'attenzioneWTA Finals: da numero 63 a 6 in meno di due anni La qualificazione per le Finals è il risultato di un biennio ...... così come l'ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova non hanno più speranze di partecipare... la finalista di Wimbledon e US Open Ons Jabeur e la 28enne statunitense Jessica. Per Jabeur ...