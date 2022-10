“Molinari in dubbio” Retroscena di Minzolini | a chi sta pensando la Lega

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Niente da fare alla Camera, come previsto, nel primo scrutinio per la presidenza della Camera. Vista la fumata nera, si procederà a una seconda votazione a partire dalle 14, in cui sarà ancora necessaria la maggioranza dei due terzi contando anche le schede bianche. La maggioranza richiesta era di 267 voti: nessuno ha raggiunto il quorum necessario di 267 voti. I presenti e votanti sono stati 391. Hanno ottenuto voti: 4 Riccardodella; 3 Enrico Letta del Pd. Le schede bianche 369, le nulle 10. Tra coloro che hanno preso qualche voto c'è quindi, il favorito per raccogliere l'eredità di Roberto Fico a Montecitorio. Ma nel corso dell'edizione del 13 ottobre de L'Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, c'è Augustoa svelare che si sta muovendo qualcosa che potrebbe ...

... probabilmente Riccardo. Nessuna presidenza andrà quindi all' opposizione , una scelta ... anche se resta qualcheda parte di Forza Italia , con i senatori - a partire da Silvio ...Ma l'accordo sarebbe stato chiuso e blindato suanche in risposta alla notizia per cui il ... Ma non c'èche la carta Giorgetti, qualora mai dovesse accettare, è un'indicazione che è ...Dopo i discorsi di apertura di Ettore Rosato, presidente provvisorio della Camera dei deputati e Liliana Segre, presidente provvisoria del Senato della Repubblica, si è svolta la prima votazione per l ...L’accordo, tutt’altro che granitico, si è concluso tra i tre leader nella serata di ieri. Nonostante tutto, non sono riusciti a incontrarsi tutti e tre e Meloni ha dovuto trattare con ciascuno separat ...