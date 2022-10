Italiano “Serve reazione e approccio come all' andata”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – Quella di domani contro gli Heart of Midlothian “penso che sia una partita dove noi dobbiamo cercare per l'ennesima volta di reagire ad un brutto risultato e confermare quegli aspetti positivi visti a Bergamo, all'in Scozia e contro la Lazio. Queste partite europee ci stanno facendo vedere che non ci sono partite semplici e scontate, se approcceremoall'possiamo toglierci soddisfazioni”. Lo ha detto il tecnico viola Vincenzoalla vigilia della sfida in programma domani al Franchi contro l'Heart of Midlothian, gara valida per il girone A di Conference League. “Dobbiamo fare punti importanti per questa competizione. Siamo riusciti a dare un colpo importante” alla classifica e “domani speriamo di confermarci”, ha aggiunto. “E' un vantaggio ed un ...