Anya Taylor - Joy e Miles Teller nel film ' The Gorge' - Magazine - quotidiano net

Saranno protagonisti di una love story che promette alte dosi d'azione: alla regia c'è Scott DerricksonIl ruolo di Margot, la ragazza della coppia, era stato assegnato a Emma Stone affidato poi a- Joy . Adam McKay è il produttore del film che ha già collaborato con il regista per la serie ...The Gorge: Anya Taylor-Joy sarà la protagonista e affiancherà Miles Teller. A quanto pare, cominciano ad esserci sempre più indiscrezioni in merito a quella ...La lanciatissima Anya Taylor-Joy si è aggiunta al cast di The Gorge, il nuovo misterioso film diretto da Scott Derrickson.