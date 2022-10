Biden | Un' inutile brutalità Ma non si sbilancia ancora sull' invio dei super missili

'Penso che la decisione dell'Opec siae imprudente', ha affermato in un'intervista al ... In realta' la mossa dell'Opec plus sembra creare problemi all'amministrazione, che da mesi sta ..."Penso che la decisione dell'Opec siae imprudente", ha affermato in un'intervista al ... In realtà la mossa dell'Opec plus sembra creare problemi all'amministrazione, che da mesi sta ...Il presidente statunitense Joe Biden ha condannato i raid russi sulla capitale Kiev e in diverse città dell’Ucraina, che hanno causato la morte di almeno 11 civili e 89 feriti, invitando nuovamente la ...Joe Biden ha paura, il bluff atomico di Vladimir Putin è quasi riuscito. Sentite qua: «Per la prima volta dalla crisi dei missili di Cuba, abbiamo una minaccia diretta di uso delle armi nucleari, ( ...