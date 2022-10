Immobile da record | 188 gol in A e un posto nella top 10 dei bomber all time

FIRENZE - Serata indimenticabile per Ciroal Franchi, dove ha battuto 4 - 0 la Fiorentina con la sua Lazio servendo un assist a Luis Alberto e firmando il gol del definitivo poker . Una rete speciale, che consente al capitano ...Ora a quota 188 in Serie A c'è un poker di nomi: Del Piero, Signori, Gilardino e. Unin più insieme al terzo posto con secondo miglior attacco e miglior difesa. Solo cinque i gol ...Il capitano festeggia la sua 300ª presenza nel massimo campionato segnando la rete del definitivo 4-0 contro la Fiorentina al Franchi, che gli vale l'aggancio a Gilardino, Del Piero e Signori ...La Lazio è terza in classifica e Ciro Immobile è nono nella classifica all time della Serie A. Si riassume così una serata perfetta per Maurizio Sarri e da incubo per la Fiorentina di Vincenzo Italian ...