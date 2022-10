(Di lunedì 10 ottobre 2022)Deltorna a parlare del suo '', in arrivo a dicembre, e della tecnicaTra i registi più innamorati della magia dell'immagine in movimento, c'èDel. Innamorato dei film d'azione dal vivo e dell'animazione, è un'emozione unica trovare il maestroregia del suo primo film d'animazione in, insieme a Mark Gustafson, con. Le riprese del film, realizzato con la tecnica dellae basato sul romanzo di Carlo Collodi Le avventure di, sono iniziate nei primi mesi del 2020. La nuova versione della storia didebutterà nel ...

Movieplayer.it

Tra i registi più innamorati della magia dell'immagine in movimento, c'èToro . Innamorato dei film d'azione dal vivo e dell'animazione, è un'emozione unica trovare il maestro alla regiasuo primo film d'animazione in stop - motion , insieme a Mark ...Nuovo appuntamento oggi, lunedì 10 ottobre 2022 , con la soap spagnola Una Vita . Nella puntata odierna durante il provino di Azucena al Teatro Real,resta colpito da un uomo che si avvicina a uno dei giurati. Poco più tardi, la giovane scopre di non essere stata selezionata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intera puntata trasmessa ... Guillermo Del Toro, dalla realizzazione di 'Pinocchio' alla difesa dello stop-motion Netflix ha condiviso in rete un nuovo emblematico poster dalla serie antologica Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities.Guillermo Del Toro torna a parlare del suo 'Pinocchio', in arrivo a dicembre, e della tecnica dello stop-motion Tra i registi più innamorati della magia dell'immagine in movimento, c'è Guillermo Del T ...