Il mio operato sarà chiarito

Le dimissioni dell’assessore Alessandro Di Loreto da Carpi segnano un momento di riflessione e cambiamento. Con un passato come direttore di Amo dal 2019 al 2023, ora si apre un nuovo capitolo per l’amministrazione comunale, che dovrà affrontare le verifiche in corso e ripartire con nuovi slanci. La città attende con attenzione i prossimi passi, certi che ogni sfida possa diventare un’opportunità di crescita e rinnovamento.

Anche l’assessore Alessandro Di Loreto ha consegnato le sue dimissioni al sindaco di Carpi Riccardo Righi. Come fanno sapere dal Comune, "si tratta di una scelta personale e irrevocabile legata all’esperienza in Amo, della quale Di Loreto è stato direttore dal 2019 al 2023, azienda che sarà oggetto di verifiche da parte degli inquirenti". Di Loreto aveva le importanti deleghe a Urbanistica e Rigenerazione Urbana, Edilizia Privata, Nuove Mobilità e Trasporto Pubblico, Smart City e Innovazione Digitale. "Ho ricevuto giovedì le dimissioni irrevocabili di Di Loreto, una persona che nei pochi mesi da assessore ha dimostrato straordinarie capacità professionali – dichiara Righi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il mio operato sarà chiarito"

