Jannik Sinner realista | Alcaraz favorito ma mi piacciono queste sfide Stiamo gestendo bene il problema del gomito

Jannik Sinner si conferma protagonista di una vittoria memorabile a Wimbledon, affrontando con determinazione e lucidità le sfide più complesse. Dopo aver superato Djokovic in semifinale, l’italiano mostra tutta la sua crescita, gestendo con sapienza anche il problema al gomito. Pur riconoscendo la superiorità di Alcaraz come favorito, Sinner non perde di vista il suo obiettivo: continuare a sorprendere e scrivere nuove pagine di storia. La sua determinazione promette ancora emozioni indimenticabili.

Jannik Sinner si è presentato ai microfoni della conferenza stampa dopo la vittoria in semifinale a Wimbledon contro Novak Djokovic in tre set col punteggio di 6-3 6-3 6-4. Un'affermazione netta del n.1 del mondo, al cospetto di un Djokovic lontano dalla miglior forma per via anche di un problema fisico, che ha permesso all'azzurro di approdare all'atto conclusivo per la prima volta in carriera in questo torneo, opposto al suo grande rivale, Carlos Alcaraz. " Oggi la mia partita è stata molto ben giocata. Quindi sono molto contento. Non vedo l'ora che arrivi domenica. Sono molto felice di condividere di nuovo il campo con Carlos (Alcaraz, ndr.

