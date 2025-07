Ancora massicci raid russi sull’Ucraina esplosioni da Kiev e Leopoli

Le notizie di questa notte ci mostrano un'Ucraina ancora sotto attacco, con un'ondata di raid russi che ha colpito diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. Droni e missili si sono abbattuti su territori lontani dalla linea del fronte, aumentando il senso di insicurezza e tensione nella regione. Un episodio che evidenzia come la crisi continui a scatenare effetti devastanti, lasciando il mondo in attesa di risposte concrete e di una possibile de-escalation.

(Adnkronos) – Un massiccio attacco della Russia condotto con droni e missili ha colpito nella notte l'Ucraina, con esplosioni registrate in diverse località lontane dalla linea del fronte. Lo riferisce il Kyiv Independent. Tra le città colpite ci sono la capitale Kiev, ma anche Leopoli, Kharkiv, Lutsk e Chernivtsi. Il capo dell'amministrazione militare di Leopoli,

