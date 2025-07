Furto con destrezza in piazza Duomo Tabaccaio derubato dell’incasso Raggirato da due sudamericani

Un episodio di furto con destrezza ha scosso il cuore di Ravenna, quando due uomini, presumibilmente sudamericani, hanno raggirato il tabaccaio in pieno centro storico riuscendo a portare via circa 2.000 euro. La loro abilità nel mettere a segno il colpo dimostra quanto siano imprevedibili e astuti questi episodi, lasciando la comunità e le forze dell’ordine a riflettere su come prevenire simili situazioni in futuro. La vicenda sarà certamente oggetto di approfondimenti e indagini approfondite.

Colpo con destrezza in pieno centro storico a Ravenna, nel pomeriggio di ieri. Due uomini, descritti dal titolare come cittadini sudamericani, sono riusciti a sottrarre circa 2.000 euro dalla tabaccheria Duomo, che si affaccia sull’omonima piazza, all’angolo con via Port’Aurea. L’episodio si è consumato poco dopo le 16 e non si è trattato di una rapina, ma di un furto orchestrato con un espediente tanto semplice quanto efficace, e che sarà probabilmente inquadrato anche come truffa. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale di Ravenna, intervenuta sul posto in quanto le pattuglie della Questura erano al momento impegnate, il raggiro è avvenuto in due fasi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furto con destrezza in piazza Duomo. Tabaccaio derubato dell’incasso. Raggirato da due sudamericani

