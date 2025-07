Espressione blasfema al concerto degli Slipknot | Fa parte di un triste rituale

L’episodio della bestemmia al concerto degli Slipknot rappresenta purtroppo un triste rituale di provocazione e disattenzione verso il rispetto delle diversità. In un mondo sempre più sensibile, ogni espressione deve essere ponderata, soprattutto in eventi pubblici dove la libertà di opinione si intreccia con la responsabilità civile. È il momento di riflettere sul valore del rispetto reciproco, affinché momenti di aggregazione non si trasformino in occasioni di offesa gratuita.

Riceviamo e pubblichiamo: "Pensavo di non intervenire sull'ormai nota vicenda della bestemmia 'partita' in piazza Ariostea durante il concerto degli Slipknot. In fondo - pensavo - un'espressione volgare, anche se blasfema, con il caldo e lo stress potrebbe anche scappare e non costituirebbe. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

