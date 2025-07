Casa di Comunità a Segrate Nuova struttura pronta e porte aperte ai pazienti

La Casa di Comunità di Segrate apre le sue porte per offrire ai cittadini un nuovo punto di riferimento socio-sanitario, più vicino, efficiente e integrato. Dal 15 luglio, gli spazi rinnovati di via Amendola accoglieranno coloro che cercano servizi di qualità nel cuore della comunità. Un passo importante verso una sanità più accessibile e vicina a ogni esigenza. La Casa di Comunità di Segrate rappresenta un nuovo inizio per il benessere territoriale...

A partire dal 15 luglio, la nuova Casa di Comunità di Segrate inizierà ad accogliere i cittadini presso gli spazi rinnovati di via Amendola. Questa struttura, realizzata da Asst Melegnano Martesana, offrirà i primi servizi socio-sanitari in un'ottica di prossimità e integrazione, con l'obiettivo di rafforzare la sanità di comunità, come previsto dalle strategie regionali e nazionali di potenziamento territoriale. La Casa di Comunità di Segrate sarà aperta 7 giorni su 7 e ospiterà il Cup, Scelta e revoca del medico. Sportello informativo, Infermieri di famiglia e di comunità, ambulatorio infermieristico, servizi sociali per la persona e la famiglia, psicologo di Comunità, assistenza domiciliare Integrata, medicina Legale, Centro Vaccinale.

