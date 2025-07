Carabinieri in campo Un video contro le truffe | I banditi agiscono così

I carabinieri di Bologna lanciano un forte messaggio di prevenzione con il cortometraggio “Oltre le apparenze”: un video che smaschera le truffe più comuni, soprattutto agli anziani, e insegna come riconoscerle. Ricordate: i carabinieri non chiedono mai soldi! Questo avvertimento fondamentale può fare la differenza tra essere vittima di un raggiro o rimanere al sicuro. Perché conoscere i segnali permette di difendersi efficacemente e proteggere le persone care.

di Alice Pavarotti " I carabinieri non chiedono mai soldi: quello è il segnale che permette di riconoscere subito una truffa". È questo il messaggio che l’Arma dei Carabinieri di Bologna intende trasmettere con ‘Oltre le apparenze’, un cortometraggio informativo che mostra una delle modalità di truffa agli anziani e spiega come difendersi. I malintenzionati si fingono carabinieri e, con la scusa di un familiare coinvolto in un grave incidente, chiedono denaro o gioielli. Invitano la vittima a preparare tutto, promettendo che un "collega" passerà a ritirare l’importo: si presenta così un falso carabiniere al domicilio della vittima e completa la truffa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri in campo. Un video contro le truffe: "I banditi agiscono così"

