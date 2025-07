Ucraina potenze ad un bivio tra memorandum per la ripartenza e nuovi pacchetti di guerra

L'Ucraina si trova oggi al crocevia tra la prosecuzione del dialogo diplomatico, rappresentato dal memorandum per la ripartenza, e l’intensificarsi di nuovi pacchetti di guerra. La possibilità di una soluzione pacifica sembra allontanarsi, mentre le potenze mondiali sono chiamate a decidere il loro prossimo passo in un contesto di crescente tensione internazionale. La strada verso la pace o la guerra? È questa la sfida cruciale che definisce il futuro della regione.

La soluzione diplomatica appare più lontana L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ucraina, potenze ad un bivio tra memorandum per la ripartenza e nuovi pacchetti di guerra

In questa notizia si parla di: ucraina - potenze - bivio - memorandum

Ucraina, Mattarella: ‘no alla sopraffazione di potenze armate’ - In un momento di crisi globale, le parole di Sergio Mattarella risuonano con forza e solidarietà. Durante la Conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina a Roma, il Presidente italiano ha ribadito il sostegno internazionale e l’importanza di far sentire Kiev meno sola di fronte alla sopraffazione di potenze armate.

Mosca scopre le carte: “Memorandum svelato il 2 giugno a Istanbul” - Chiederebbe innanzitutto l’impegno «scritto» delle principali potenze occidentali a non allargare l’alleanza Nato verso Est, vale a dire a vietare formalmente l’adesione di Ucraina ... Da repubblica.it

Terre rare, Usa e Ucraina firmano memorandum: vicino accordo definitivo ... - Ucraina e Russia firmano il memorandum sulle terre rare, ma questa svolta è slegata al cessate il fuoco. Lo riporta ilsussidiario.net