Si allontana dal domicilio e non vi fa ritorno | ricerche in corso per un' adolescente

Sono giorni di grande preoccupazione per i familiari di Ioana Paula Baru, un'adolescente scomparsa da Ferrara. La Prefettura ha avviato le ricerche e invita la comunità a collaborare. La giovane, nata in Romania il 29 giugno 2010, si è allontanata dal domicilio senza fare ritorno. È fondamentale diffondere l’allerta e supportare le operazioni di ricerca: ogni aiuto può fare la differenza nel ritrovare Ioana sana e salva.

