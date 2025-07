Da un avvocato a un banchiere La Spal riparte da Molinari imprenditore con grandi mezzi

Dagli Stati Uniti all’Argentina, la Spal si prepara a voltare pagina, abbracciando un nuovo capitolo con Juan Martin Molinari. Imprenditore di grande calibro e proveniente dal mondo del football sudamericano, Molinari porta con sé un mix di passione e strategia che potrebbe rivoluzionare il club ferrarese. La sua scelta di sbarcare in Italia segna l’inizio di una sfida stimolante, pronta a scrivere un futuro ricco di opportunità e successi.

Dagli Stati Uniti all’Argentina, da un avvocato a un banchiere. La Spal dice addio alla fallimentare esperienza di Joe Tacopina e aspetta a braccia aperte Juan Martin Molinari, che la prossima settimana è atteso a Ferrara per iniziare ufficialmente l’avventura in biancazzurro. Non è un uomo di calcio Molinari, ma arriva dalla terra del futbol dove tutti impazziscono per il pallone. E dal 2024 ha deciso di sbarcare nel nostro Paese – del quale possiede la cittadinanza – per investire nel calcio. Nell’estate di un anno fa è stato tra i protagonisti della cordata che ha acquisito la proprietà del Perugia: il presidente Faroni – pure lui argentino – deteneva il 90% delle quote, mentre Molinari soltanto il 10%. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Da un avvocato a un banchiere. La Spal riparte da Molinari, imprenditore con grandi mezzi

