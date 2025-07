Sicurezza il vicesindaco | Mai negato il problema Un progetto sociale nel quartiere Farini

Il vicesindaco Eugenio Fusignani non ha mai negato l’esistenza di problematiche sociali nel quartiere Farini, anzi, ha sottolineato l’importanza di interventi mirati e progetti di sostegno. Dopo l’accoltellamento dei giorni scorsi, si è riunito con il sindaco e la Prefettura per rafforzare i controlli e promuovere azioni concrete. Fusignani, nel dettaglio, ha annunciato nuove misure per garantire maggiore sicurezza e prevenire future escalation.

L’accoltellamento dei giorni scorsi, al culmine di una rissa tra quattro persone iniziata nei pressi della stazione e proseguita in centro, ha riacceso il dibattito sulla criminalità. Nei giorni scorsi il vicesindaco con delega alla Sicurezza Eugenio Fusignani ha partecipato in Prefettura col sindaco a una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in cui si è stabilito di aumentare i controlli congiunti. Fusignani, nel dettaglio quali sono le azioni in campo? "Partiamo da un assunto imprescindibile: la sicurezza e l’ordine pubblico sono una prerogativa esclusiva dello Stato, ossia del governo e del ministro dell’Interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, il vicesindaco: "Mai negato il problema. Un progetto sociale nel quartiere Farini"

