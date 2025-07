La mappa dei matrimoni Non è Venezia ma tante chance dal San Giacomo all’Appennino

La mappa dei matrimoni si amplia oltre Venezia, offrendo tante opportunità uniche dal San Giacomo all’Appennino. Se Jeff Bezos ha affittato Venezia per il suo grande giorno, chi dispone di un budget più contenuto può comunque vivere un matrimonio da sogno in location alternative e suggestive. Numerose aree a Forlì e dintorni sono pronte ad accogliere i futuri sposi, permettendo di celebrare l’amore in ambienti speciali e non convenzionali, rendendo ogni cerimonia un’esperienza indimenticabile.

Se Jeff Bezos, per il suo matrimonio con Lauren Sanchez (foto piccola a destra), ha letteralmente preso in affitto Venezia, non significa che chi dispone di un patrimonio decisamente più limitato del patron di Amazon non possa comunque godere di una cerimonia suggestiva, in spazi non canonici. Sono numerose le aree messe a disposizione da Forlì e dal comprensorio proprio a questo scopo, consentendo, grazie a una delega, lo svolgimento di cerimonie civili. A Forlì, ad esempio, da marzo 2022 sono state autorizzati anche l’ex chiesa di San Giacomo e il vicino oratorio San Sebastiano. Tuttavia, complici forse le esposizioni che li coinvolgono molti mesi all’anno, pochi promessi sposi le hanno selezionate come cornice per il loro giorno: il San Giacomo una sola volta, nel 2023, mentre il San Sebastiano due. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La mappa dei matrimoni. Non è Venezia, ma tante chance dal San Giacomo all’Appennino

In questa notizia si parla di: venezia - giacomo - mappa - matrimoni

La mappa dei matrimoni. Non è Venezia, ma tante chance dal San Giacomo all’Appennino; Come 400 auto in un solo giorno: l'impatto ecologico del matrimonio di Jeff Bezos a Venezia; Trent'anni di vita insieme, a Venezia il giorno del matrimonio per i prof Vincenzo e Giacomo.

La mappa dei matrimoni. Non è Venezia, ma tante chance dal San Giacomo all’Appennino - A Forlì la maggior parte sceglie la sala Randi coi suoi affreschi: 250 riti in un anno e mezzo. ilrestodelcarlino.it scrive

Da Clooney a Bezos, i matrimoni vip valgono un milione all’anno per il Comune di Venezia - Sempre più città si stanno dotando di uffici per eventi di rilievo, che servono anche a mettere a frutto il patrimonio immobiliare ... Come scrive ilsole24ore.com