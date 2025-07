PSP PSVITA ARK-4 r193 | API Estese per Sviluppatori – Novità

Scopri le novità di ARK-4 r193, l’ultima versione che rivoluziona lo sviluppo su PSP e PSVita. Con miglioramenti fondamentali e librerie dinamiche on-demand, questa release apre nuovi orizzonti per gli homebrew, offrendo strumenti più accessibili e performanti. Un passo avanti per gli sviluppatori che desiderano potenziare le proprie creazioni e garantire un’esperienza sempre più fluida e innovativa. Non perdere le opportunità di questa evoluzione!

L’ultima versione di ARK-4 (r193) introduce importanti miglioramenti, in particolare per gli sviluppatori che vogliono potenziare i loro homebrew. Sebbene questa release includa alcune correzioni critiche (come un fix per un crash), il suo obiettivo principale è espandere le librerie disponibili e renderle più accessibili. Librerie Dinamiche Ora Caricabili On-Demand. ARK-4 ora permette agli sviluppatori di caricare librerie essenziali dinamicamente utilizzando le funzioni estese sceUtilityLoadModule e sceUtilityUnloadModule, semplificando l’integrazione di funzionalità avanzate senza doversi preoccupare di gestire manualmente i file . 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net