Minore stuprata il 41enne si difende ma il Gip lo lascia in carcere

In un caso che sta scuotendo l’opinione pubblica, un uomo egiziano di 41 anni, accusato di aver minore stuprata una ragazza di 15 anni americana, resta in carcere. Dopo aver fornito la propria versione dei fatti durante l’interrogatorio, il Gip ha deciso di mantenere la detenzione, ritenendo necessario garantire la sicurezza e la corretta indagine. La vicenda si sviluppa in un contesto delicato e complesso, che richiede attenzione e approfondimenti.

Presunto stupro di una 15enne americana, l'egiziano di 41 anni, indagato per violenza sessuale su minore e arrestato giorni fa dai carabinieri di Amalfi, resta in carcere. Lo ha deciso il Gip, all'esito della convalida e dell'interrogatorio, durante il quale l'uomo si è difeso, fornendo una.

