Preparati a vivere una serata indimenticabile tra le meraviglie della montagna bresciana! Maddalena by Night torna il 15 luglio, offrendo a sportivi e appassionati l’opportunità di scoprire i sentieri e le strade di casa in un’atmosfera di entusiasmo, amicizia e rispetto per la natura. Che tu preferisca camminare, correre o pedalare, questa non è solo una scalata: è un’occasione per condividere emozioni e vivere la montagna come mai prima. E tu, sei pronto a partecipare?

Tutto pronto per la nuova edizione di Maddalena by Night. Martedì 15 luglio sportivi e appassionati di camminata, corsa, nordic walking, ciclismo di strada, mountanibike o handy bike potranno mettersi alla prova con la tradizionale scalata alla montagna dei bresciani, evento non agonistico ideato per vivere la montagna di casa in un clima di sport, divertimento, inclusione. Il ritrovo è alle 18 all’antica birreria Wuhrer; partenza alle 19,30. Il tracciato sarà interamente segnalato tramite frecce apposite e i cyalume nelle parti più buie. Si parte da viale della Bornata, si attraversa viale Venezia, via Ragazzoni (in senso contrario ai veicoli ma chiusa al traffico durante il transito dei partecipanti)le vie Ambadoro, Valsorda, Primavera, Panoramica e il sentiero vita fino alla cascina Margherita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maddalena by night, a piedi o in bici sulla montagna bresciana

