sei ricette estive per due menu di sicuro successo uno marinaro e uno montanaro

Se vuoi rendere indimenticabili le tue vacanze, ecco due menu estivi irresistibili: uno marinaro, ispirato dal mare, e uno montanaro, che celebra i sapori della montagna. Dai piatti di pesce freschissimo alle delizie autentiche di montagna, ogni ricetta è pensata per conquistare il palato e creare ricordi speciali. Preparati a scoprire gusti autentici e momenti di puro piacere estivo!

S ei ricette delle vacanze per due menu di sicuro successo. Uno "marinaro" e uno "montanaro". Menu "in spiaggia": un fritto a base di calamari, gamberetti e baccalà, accompagnato da una maionese fatta in casa; una pantesca, tipica insalata mista di Pantelleria, con patate, pomodori, capperi, olive e cipolle (più una sorpresa); per dessert, un gelato alla vaniglia guarnito con lamelle di mandorle tostate e miele liquido. Menu "in quota": orzotto con funghi cardoncelli e porcini; frittata di erbe e fiori, a base di tarassaco, bietoline, cicoria con tomino e grana padano; come dolce una crostata ai mirtilli (magari appena raccolti nel bosco).