Pontelagoscuro senza pace Vandalismi al cimitero E ora scatta la petizione

Pontelagoscuro ormai vive nel caos e nell’incertezza: tra risse e atti di vandalismo, il rispetto per i luoghi di memoria sembra svanito. Le recenti devastazioni al cimitero di via Vallelunga hanno suscitato sdegno e paura tra i residenti, che ora lanciano una petizione per chiedere interventi concreti e garantire pace e sicurezza. È arrivato il momento di far sentire la nostra voce e ripristinare la dignità di questo angolo di comunità.

Non c’è pace per Pontelagoscuro. Dopo la rissa di qualche settimana fa in piazza, stavolta è toccato al cimitero di via Vallelunga finire nel mirino dei vandali che hanno danneggiato alcune tombe. A raccontare l’accaduto sono alcuni cittadini che, recandosi in visita ai propri cari scomparsi, si sono trovati davanti agli occhi il desolante scenario fatto di danni alle sepolture e statue rubate. Indignati, i cittadini hanno sporto denuncia ai carabinieri. "Ci mancava anche questo a Pontelagoscuro, profanato il cimitero, non abbiamo parole siamo sconvolti" hanno dichiarato. Parole di sconforto che arrivano dopo mesi difficili per una comunità segnata da episodi di violenza, furti in alcune abitazioni e incendi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pontelagoscuro senza pace. Vandalismi al cimitero. E ora scatta la petizione

