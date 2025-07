Parco inclusivo a Pozzuoli | a settembre l’inaugurazione

A Pozzuoli si prepara un grande evento di inclusione e sostenibilità: il nuovo Parco inclusivo, situato in via Vecchia delle Vigne, aprirà le sue porte a settembre. L’Assessora alle Politiche Sociali Mariasole La?Rana e la Presidente del Comitato Parco Senza Frontiere, Florinda Tegazzini, hanno recentemente effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori, annunciando una prossima inaugurazione che promette di trasformare il quartiere. Restate con noi, l’attesa sta per finire!

L’Assessora alle Politiche Sociali Mariasole La?Rana e la Presidente del Comitato Parco? Senza?Frontiere, Florinda?Tegazzini, hanno effettuato un sopralluogo presso l’area del Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne, per verificare lo stato dei lavori del nuovo Parco inclusivo (CLICCA QUI PER GIARDARE IL VIDEO). Con le opere quasi completate e l’anticipo già versato, grazie . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

