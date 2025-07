Tra Forlì e Cervia un nuovo progetto cinematografico | Con Trucolo racconteremo la Romagna con affetto

Tra Forlì e Cervia nasce un nuovo affresco cinematografico che, attraverso gli occhi di Trucolo, cattura l’anima autentica della Romagna. Con il sostegno dell’associazione 'Di scena in scena', il lungometraggio “Continuavano a chiamarlo Trùcolo” intende rendere omaggio a Ricci Pintino Augusto Italiano, un simbolo di comunità e tradizione. Un progetto che celebra il cuore di questa terra ricca di storie da narrare, e sicuramente lascerà il segno.

L’associazione 'Di scena in scena', con sede a Forlì, annuncia la realizzazione del lungometraggio “Continuavano a chiamarlo Trùcolo”, ispirato alla figura realmente esistita di Ricci Pintino Augusto Italiano, conosciuto affettuosamente da tutti come Trucolo, personaggio storico della comunità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

