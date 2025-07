Ben Affleck adora questo orologio Timex e adesso costa solo 65 euro.

Ben Affleck ha scoperto il Timex Expedition Scout, un orologio che unisce stile e funzionalità a un prezzo irresistibile. Con la sua cassa da 40 mm, il design verde militare e dettagli luminosi, rappresenta l'accessorio perfetto per chi ama l'avventura senza rinunciare all'eleganza. E ora, questo modello iconico costa solo 65 euro: un'occasione da non perdere per arricchire il proprio look con un tocco di stile rugged e sofisticato.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il Timex Expedition Scout è senza dubbio un ottimo affare se si parla di orologi economici. Con la sua cassa da 40 mm, questo Timex colpisce per il suo stile avventuroso, il look verde militare e una lancetta luminosa arancione. Come se non bastasse, è dotato di un cinturino tecnico in nylon con dettagli in pelle e fibbia ad ardiglione. Il quadrante presenta l’indicazione 24 ore in formato militare e una finestra per la data. 🔗 Leggi su Gqitalia.it